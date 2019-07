Trump kondigt weekendraids op illegalen aan

De Amerikaanse overheid is van plan om komend weekend in verschillende steden mensen zonder verblijfsvergunning op te pakken die in aanmerking komen voor deportatie. Dat heeft president Donald Trump vrijdag gezegd.

Trump had vorige maand al aangekondigd dat hij grootschalige arrestaties en uitwijzingen plande. In gesprek met journalisten in het Witte Huis zei hij dat er zoveel mogelijk gezocht zou worden naar mensen die criminele feiten hebben gepleegd.

De New York Times had al eerder melding gemaakt van de plannen om jacht te maken op illegalen. Trump maakte er geen probleem van dat het nieuws op voorhand is uitgelekt.