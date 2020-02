Trump koopt alle YouTube-advertenties op verkiezingsdag

De Amerikaanse president zal in aanloop naar de presidentsverkiezingen alomtegenwoordig zijn op het videoplatform.

Op 3 november, de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zal in de advertenties op de YouTube-startpagina slechts een kandidaat te zien zijn: Donald Trump. Het herverkiezingsteam van de Amerikaanse president liet dat begin november 2019 vastleggen door de dochteronderneming van Google. Ook in de aanloop naar de verkiezingen zal Trump prominent aanwezig zijn op het videoplatform.

1 miljoen dollar YouTube-advertenties De kosten voor YouTube-advertenties lopen naar schatting op tot 1 miljoen dollar.

De kosten daarvan lopen naar schatting op tot 1 miljoen dollar, of 927.000 euro, per dag. Presidentskandidaten verspreiden normaal gepersonaliseerde berichten onder doelgroepen. Maar Trumps team zet in op één reclameboodschap voor alle Amerikanen.

YouTube: 'Niet ongewoon'

YouTube wenst niet veel commentaar te geven op de deal. In een korte reactie laat het videoplatform weten dat het voor politici niet ongebruikelijk is om online advertenties te kopen. 'Alle adverteerders moeten hetzelfde proces doorlopen en mogen ruimte kopen, zolang het niet in strijd is met onze richtlijnen.'

In 2012 kocht Barack Obama al YouTube-advertenties op voor Mitt Romney officieel als Republikeinse kandidaat was aangewezen. Ook nu is er nog geen tegenkandidaat voor de zittende president. 'Dat duidt op een structureel probleem voor digitale advertenties', zegt Teddy Goff, de voormalige digitale directeur van Obama.

Twitter en Google lieten in november vorig jaar weten strenger op te treden tegen politieke campagnes. Technologiebedrijven staan onder druk om een tweede privacyschandaal zoals dat rond Cambridge Analytica vier jaar geleden te vermijden.