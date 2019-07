Trump kraakt cryptomunt van Facebook af

Volgens de Amerikaanse president is de waarde van de libra gebaseerd op gebakken lucht en werkt hij criminaliteit in de hand.

Gebakken lucht

'Ongereguleerde cryptovaluta's als de libra en de bitcoin zijn veel te volatiel en kunnen criminaliteit in de hand werken', schreef het Amerikaanse staatshoofd op Twitter. 'Dat zijn geen echte munten, hun waarde is gebaseerd op gebakken lucht.' Trump benadrukte dat de Amerikaanse dollar de enige echte munt is in de Verenigde Staten en dat dat zo moet blijven.