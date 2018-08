Trump krijgt dubbele juridische uppercut

De schuldbekentenis van een ex-advocaat en de veroordeling van zijn gewezen campagneleider drijven de Amerikaanse president politiek en vooral juridisch steeds meer in het nauw.

In het tijdsbestek van enkele minuten kreeg het presidentschap van Donald Trump dinsdagnacht twee keiharde uppercuts te verwerken. In een rechtbank in New York pleitte Michael Cohen, jaren Trumps persoonlijke advocaat, schuldig aan een resem aanklachten. Cohen pleegde onder meer bank- en belastingfraude, en erkende zwijggeld betaald te hebben aan twee vrouwen die een affaire hadden met Trump.

Bijna tegelijk oordeelde een rechtbank in de staat Virginia dat Paul Manafort, in 2016 een tijdlang voorzitter van Trumps presidentscampagne, schuldig is aan acht aanklachten van bank- en belastingfraude. Die zijn vooral gelieerd aan miljoenen dollars die Manafort illegaal binnenhaalde toen hij adviseur was van de gewezen Oekraïense autocraat Viktor Janoekovitsj.

Door zijn schuldbekentenis krijgt Cohen een strafvermindering, al riskeert hij nog altijd tot 5 jaar cel. Manafort, die altijd stug zijn onschuld staande hield, moet tot 80 jaar cel vrezen. De grote vraag is echter vooral: wat zijn de gevolgen voor Trump?

Geen heksenjacht

Beide ex-medewerkers van Trump werden aangeklaagd door Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoekt of Trumps campagneteam in 2016 samenzwoer met Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden. Hoewel hun schuldbekentenis dan wel veroordeling daar niets mee te maken lijken te hebben, nemen ze de immense druk op Mueller ietwat weg en tonen ze aan dat hij allerminst een 'heksenjacht' voert zoals Trump beweert.

Politiek kan dat snel grote implicaties hebben. Begin november vinden in de VS parlementsverkiezingen plaats. De walm van corruptie in zijn onmiddellijke entourage ondergraaft Trumps campagnebelofte het 'moeras van Washington droog te leggen'. Trump, door zijn omstreden beleidsdaden en uitspraken sowieso al de meest polariserende president in de Amerikaanse geschiedenis, riskeert zo zijn Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en mogelijk ook de Senaat kwijt te spelen.

Smoking gun

Het juridische gevaar is mogelijk nog groter. In zijn schuldbekentenis stelde Cohen expliciet dat hij zwijggeld betaalde aan de pornoactrice Stormy Daniels en het Playboy-model Karen McDougal op vraag van Trump, 'met als hoofddoel de verkiezingen te beïnvloeden'. Als dat klopt, is Trump evenzeer schuldig aan het schenden van de wetten over campagnefinanciering. Daarop staat een straf tot vijf jaar.

Een zittende president kan echter niet worden aangeklaagd, enkel het parlement kan een afzettingsprocedure tegen hem beginnen. Zelfs als straks de Democraten aan de macht komen, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het zwijggeld de 'smoking gun' wordt om Trump te doen vallen.

Waar Mueller op lijkt te mikken, is Cohen zo onder druk zetten dat hij meewerkt aan de kern van het onderzoek: de mogelijk criminele banden met Rusland. Cohen lijkt daar, in de hoop op een verdere strafvermindering, zeker toe bereid. De advocaat, die tot na Trumps verkiezing een cruciale 'fixer' was voor de gewezen vastgoedmogol, weet heel erg veel.

Vuiligheid

Mogelijk keert zelfs de zwijgzame Manafort zich tegen Trump nu hij een levenslange celstraf riskeert. Hij zinspeelde er eerder al op Muellers onderzoeksteam het een en ander te willen vertellen over een ontmoeting die hij, Trumps zoon Donald junior en Trumps schoonzoon Jared Kushner in 2016 hadden met een Russische advocate die hen 'vuiligheid' over Democratisch tegenstander Hillary Clinton had beloofd.