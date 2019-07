Trump krijgt eindelijk zijn militaire parade

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag staat dit jaar in het teken van de Amerikaanse militaire trots en van Trump.

Sinds hij op 14 juli 2017 in Frankrijk de militaire parade bijwoonde waarmee de Fransen het begin van de Franse Revolutie herdenken, kriebelde het bij de Amerikaanse president Donald Trump. Nu krijgt hij eindelijk zijn zin. Maandag kondigde hij aan dat er op 4 juli, Onafhankelijkheidsdag, een militaire parade met tanks, overvliegende vliegtuigen en andere militaire uitspattingen komt in Washington.

Trump breekt met de traditie die voorschrijft dat presidenten in de luwte blijven op 4 juli. Geflankeerd door de belangrijkste legerleiders wil hij een toespraak houden bij het Lincoln Monument. 'Ik ga een paar woorden zeggen en er zullen vliegtuigen overvliegen', zei de president maandag tegen journalisten in de Oval Office. 'Dat zullen de beste gevechtsvliegtuigen in de wereld zijn en andere vliegtuigen.'

'Tanks but no tanks'

Daarnaast zal het publiek volgens de president smullen van 'gloednieuwe Abrams en Sherman tanks'. De M1 Abrams-tanks werden gebruikt tijdens de Golfoorlog van 1991. De M4 Sherman-tanks kenden hun hoogdagen in de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog in de jaren 50 en zijn intussen op pensioen.

Het Democratische stadsbestuur van Washington is niet opgetogen met de plannen. 'We hebben het al gezegd en we zeggen het nog eens. Tanks but no tanks', schreef het bestuur van het district Columbia fijntjes op Twitter. Het tijdschrift Washingtonian Magazine publiceerde een artikel 'Vermijd Trumps vuurwerk op 4 juli en vier het in deze kleine dorpen' met suggesties voor alternatieve feestelijkheden ver van Trumps militaire pracht en praal.

Ongepaste verkiezingsstunt

Trumps tegenstanders zien in de parade een goedkope en ongepaste verkiezingsstunt. Ze pikken het niet dat de president een feestdag voor het hele land kaapt voor politieke doeleinden. Ook de legerleiding is weigerachtig om Amerikaanse troepen in te schakelen voor Trumps politieke agenda.

Pentagon-toplui staan hoe dan ook niet te springen voor militaire parades. Zij vinden dat de Verenigde Staten, het machtigste leger ter wereld dat meer geld aan defensie besteed dan de zeven volgende landen in de rij samen, zijn militaire kracht niet zomaar tentoon moet spreiden.

Straten

En dan zijn er de logistieke problemen nog. De straten van Washington zijn niet voorzien op zware tanks. 'Je moet daar voorzichtig mee zijn', erkende Trump maandag. 'Straten houden niet erg van zware tanks, dus die moeten op bepaalde plekken blijven.'

Het wordt ongezien. Het wordt speciaal en ik hoop dat er veel mensen komen. Donald Trump President VS

Ook de Arlington Memorial Bridge, de brug die het Lincoln Monument met het Arlington National Cemetery verbindt, kan hoogstwaarschijnlijk geen tanks aan. Daarnaast is het onduidelijk waar de tanks vandaan moeten komen en wie ze moet besturen en bewaken, aangezien veel soldaten op vakantie zijn.