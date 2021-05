Trump krijgt geen duim omhoog van Facebook

'Ongepaste sanctie'

Eigen communicatieplatform

De dinsdag gelanceerde blogsectie 'From the Desk of Donald J. Trump' doet denken aan Twitter, met dat verschil dat er alleen berichten van Trump zelf terug te vinden zijn. Bezoekers kunnen zijn berichten, foto's en video's wel op Twitter of Facebook delen, maar een reactie achterlaten of in discussie gaan is niet mogelijk.