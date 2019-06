Trump krijgt geen vat op migratie

Een verdronken vader en dochter, mensonterende detentiecentra en chaos bij de bevoegde diensten: Donald Trump worstelt steeds meer met de migratiecrisis aan de Mexicaanse grens.

Een 26-jarige Salvadoraan, Oscar Alberto Martinéz Ramírez, en zijn 23 maanden jonge dochter Valeria, arm in arm, hun hoofden half ondergedompeld in de modderige bedding van de Rio Grande, waarin ze verdronken tijdens een wanhopige poging de Mexicaanse grens over te steken richting Texas. Het beeld veroorzaakte woensdag wereldwijd koude rillingen op sociale media. Snel werd de vergelijking gemaakt met de foto van Aylan Kurdi, de Syrische peuter die in 2015 levenloos aanspoelde op een Turks strand en de pijnlijke verpersoonlijking van de Europese vluchtelingencrisis werd. De situatie in de Verenigde Staten is stilaan even onhoudbaar.

Mexicaanse veiligheidsdiensten inspecteren de plaats waar een Salvadoraanse vluchteling en zijn dochter levenloos werden teruggevonden in de Rio Grande tussen Mexico en Texas.

Het ‘zerotolerancebeleid’ van de Republikeinse president Donald Trump ten spijt wagen steeds meer migranten uit Mexico en vooral El Salvador, Honduras en Guatemala hun leven om het extreme geweld en de armoede in Centraal-Amerika te ontvluchten en de Amerikaanse zuidgrens illegaal over te steken. Vorig jaar werden er 396.579 gevat. Dat was nog altijd een pak minder dan de piek van 1,6 miljoen in 2000, maar wel 30 procent meer dan het jaar voordien. En sindsdien neemt hun aantal nog forser toe. Werden begin 2018 nog maandelijks zo’n 25.000 illegalen opgepakt, waren dat er in mei liefst 132.887, het hoogste aantal sinds 2006.

Mexicaanse militairen

Onder druk van zijn hardrechtse achterban schroeft Trump zijn migratiebeleid nochtans steeds meer op. Onlangs dreigde hij zelfs met een handelsoorlog met Mexico als het buurland niet meer deed om de migrantenkaravanen tegen te houden. Mexico stuurde sindsdien ruim 5.000 militairen naar zijn grens met Guatemala, en 15.000 naar de Amerikaanse grens. Arrestaties mogen ze er wel niet verrichten, zei president Andrés Manuel López Obrador dinsdag. Vorig najaar stuurde Trump zijn eigen leger al naar de grens, maar ook dat was een eerder symbolische daad.

Al enkele maanden moeten asielzoekers in Mexico wachten tot de VS hun aanvragen behandeld hebben. Omdat dat maanden kan duren, kiezen velen, zoals Ramírez en zijn dochter, alsnog de illegale route. Opgepakte illegalen worden onder Trump ook meteen strafrechtelijk vervolgd, om de deportatie te versnellen. Omdat kinderen volgens de Amerikaanse wet niet in een gevangenis mogen verblijven, werden ze vorig jaar dan maar een tijdlang van hun ouders gescheiden.

Onder grote publieke verontwaardiging werd dat weer teruggeschroefd, maar nog altijd zitten duizenden onbegeleide jongeren vast. Vaak in overbevolkte, mensonterende detentiecentra. Zo ontstond de voorbije week grote ophef toen bleek dat in zo’n opvangcentrum in het Texaanse dorpje Clint 249 minderjarigen ondervoed, oververmoeid, ongewassen en vaak met vuile luiers verbleven. ‘We glijden als natie af naar een duistere plek’, concludeerde Terry Canales, een Democratisch lid van het Texaanse parlement. ‘Dit breekt gewoon mijn hart.’

Humanitaire hulp

Zijn kritiek, hoe doorleefd ook, illustreert het harde politieke spel dat beide partijen voeren rond de vluchtelingen. Trump spreekt van een veiligheidscrisis, en verwijt de Democraten de financiering van zijn Mexicaanse muur te blokkeren en een opengrenzenbeleid voor ‘misdaad, drugs en mensenhandel’ voor te staan. De Democraten spreken dan weer van een humanitaire crisis. ‘Trump is verantwoordelijk voor die doden’, zei Beto O’Rourke woensdag, een van de liefst 20 kandidaten die woensdagnacht hun eerste debat voeren in de race op de presidentiële partijnominatie. ‘De situatie is gewoonweg kindermisbruik’, zei Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigen, eerder.

Haar Democratische meerderheid keurde dinsdagnacht een humanitair steunpakket van 4,5 miljard dollar goed. Met de uitdrukkelijke restrictie dat het geld alleen kan dienen voor voedsel en medische bijstand, niet om deportaties en grenscontroles te financieren. De kans dat dat door de Republikeinse Senaat raakt, is echter nihil. En Trump dreigde al met een veto.

Waar Trump wel helemaal zelf voor verantwoordelijk is, en wat zijn streng beleid allerminst vooruithelpt, is de chaos in de bevoegde overheidsdiensten. Dinsdag moest het hoofd van de douane- en grensbewakingsdienst na goed twee maanden weer opstappen. Hij wordt opgevolgd door de man die nog maar sinds eind mei de migratiedienst leidt. Intussen is nog altijd geen vaste vervanger gevonden voor Kirstjen Nielsen, die Trump in april ontsloeg als de overkoepelende minister van Binnenlandse Veiligheid. ‘In plaats van onze natie veilig te houden,’ schamperde een Democratisch parlementslid, ‘speelt Trump stoelendans met het veiligheidspersoneel.’