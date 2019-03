Trump krijgt handelstekort niet onder controle

Het Amerikaanse handelstekort, een van de maatstaven waaraan de Amerikaanse president Donald Trump zijn succes afmeet, stond al tien jaar niet meer zo zwaar in het rood.

Donald Trump lukt er voorlopig niet om het handelstekort terug te dringen. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel woensdag bekendmaakte.

In 2018 werden er in Amerika voor 621 miljard dollar meer diensten en goederen uit het buitenland geïmporteerd dan dat Amerikaanse bedrijven aan buitenlandse klanten exporteerden. Het handelstekort stijgt daardoor naar het hoogste peil in tien jaar.

Sinds Donald Trump aantrad als president steeg het handels tekort van de VS met 23 procent.

Veel economen vinden een handelstekort niet cruciaal om de gezondheid van de economie af te meten. Amerika kende bijvoorbeeld een van zijn grootste krimpen in het handelstekort tijdens de recessie van 2009, omdat de Amerikaanse gezinnen toen bespaarden en er dus minder consumptiegoederen uit het buitenland nodig waren.

Trump ziet dat anders. Vlak voor de G7-meeting vorig jaar omschreef hij het geld dat via handel naar het buitenland gaat als ‘verloren’, ook al vloeit een groot deel ervan terug naar de VS als investering in onder meer staatsobligaties.

Handelsoorlog

De fixatie van Trump op het handelstekort is de voornaamste reden voor zijn handelsoorlog met China en de douanetarieven op Europees staal en aluminium. Die moeten buitenlandse producten duurder maken zodat Amerikanen meer in de VS gemaakte goederen kopen.

De handelsdata suggereren echter dat Trumps douanetarieven op dit moment niet werken. Sinds hij aantrad als president, is het handelstekort van de VS met de rest van de wereld met 121 miljard dollar gestegen. Dat is 23 procent meer dan in 2016, het laatste jaar van Barack Obama in het Witte Huis.

Ook andere handelsstromen waar Trump op focust, staan in het rood. Het handelstekort in goederen schoot naar 819 miljard dollar. Op diensten boekten de VS een overschot, maar dat vermeldt Trump doorgaans niet.

Ook het tekort voor goederen met Mexico, de Europese Unie én China is hoog. Dat laatste land voerde in 2018 voor een recordbedrag van 419 miljard dollar meer goederen de VS in dan Amerikaanse bedrijven aan China verkochten. De Amerikaanse import uit China steeg in 2018, terwijl de export daalde.

Europa

De grote politieke vraag wordt nu of de handelscijfers een impact hebben op de gesprekken tussen de VS en China. Uit die onderhandelingen weerklonken de laatste weken positieve echo’s. Een geplande verhoging van de douanetarieven op Chinese producten op 1 maart werd door Trump uitgesteld en de voorbije dagen waren er geruchten dat een deal in de maak is.