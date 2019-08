Trump laat oog vallen op Groenland

De Amerikaanse president besprak de aankoop van het eiland, dat eigendom is van Denemarken, verschillende keren met adviseurs. De VS hebben al militaire bases en weerstations in het geopolitiek belangrijke gebied.

De Amerikaanse president Donald Trump zit niet verlegen om een straffe uitspraak of een gek, al dan niet realistisch, idee. Dat bewees hij meer dan eens sinds hij in januari 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis.

Tijdens een diner met medewerkers afgelopen lente had hij een van die momenten. 'Iemand heeft me verteld dat Denemarken het wat moeilijk heeft om zijn financiële bijdragen aan Groenland te betalen. Misschien moet ik het eiland maar kopen. Wat denken jullie daarvan? Zou dat lukken?', stak Trump volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal van wal.

De aanwezigen wisten niet goed wat te denken. Meende de president wat hij zei? Of maakte hij een grap om duidelijk te maken dat hij zo machtig is dat hij zelfs een ander land zou kunnen kopen als hij dat wilde?

Onderzoek

Het lijkt er evenwel steeds meer op dat Trump ernstig met de idee speelt, vernam The Wall Street Journal van meerdere bronnen. 'Hij wierp het dossier intussen verschillende keren op tijdens vergaderingen, diners en in gesprekken met medewerkers en gaf adviseurs in het Witte Huis de opdracht het idee te onderzoeken', luidt het.

De vastgoedmiljardair is niet de eerste Amerikaanse president die zijn oog laat vallen op Groenland. In 1867 onderzocht Washington al eens de aankoop van Groenland en IJsland. En in 1946 bood toenmalig president Harry Truman Denemarken 100 miljoen euro aan voor de deal.

'Trump is geïnteresseerd in de aankoop van het eiland met 56.000 inwoners omdat hij de VS dan een erfenis nalaat, zoals een van zijn voorgangers Dwight Eisenhower Alaska als een staat in de Verenigde Staten wist te integreren', stelde een bron van de Amerikaanse zakenkrant.

Geopolitiek

Maar ook geopolitiek en economisch is Groenland interessant, zeker als de ijskap er begint te smelten. Het 2,2 miljoen vierkante kilometer groot gebied, dat technisch gezien bij Noord-Amerika hoort maar politiek en cultureel bij Europa aanleunt, herbergt heel wat natuurlijke rijkdommen.

Het is ook belangrijk voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Al decennia bestaat een verdrag tussen de VS en Denemarken dat de Amerikanen zo goed als onbeperkte toegang geeft tot weerstations en militaire bases die ze op het eiland hebben.

Het Amerikaanse leger installeerde er onder meer een radarstation dat deel uitmaakt van een systeem dat waarschuwt voor ballistische raketten. Het is de meest noordelijk gelegen militaire basis van de VS.

China

Niet alleen de VS tonen overigens meer dan gewone belangstelling voor Groenland. Ook de Chinezen doen dat. In 2018 poogde Peking bijvoorbeeld een deal te sluiten voor de financiering van drie luchthavens op het eiland. Maar daar staken de Amerikanen een stokje voor.

Het bericht over Trumps interesse in Groenland komt er enkele weken voor de Amerikaanse president voor een officieel bezoek afreist naar Denemarken. Op de agenda staan zeker gesprekken over Groenland.