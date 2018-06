Trump lanceert invoertaks op Chinese goederen

Handelsoverschot

De VS voeren de importtarieven om twee redenen in. Er is het Chinese handelsoverschot met de VS, dat al lang een doorn in het oog is van Trump. De VS importeerden vorig jaar voor 505 miljard dollar aan Chinese goederen en exporteerde voor 130 miljard dollar, wat neerkomt op een handelsoverschot voor China van 376 miljard dollar .

'De Verenigde Staten kunnen niet langer tolereren dat we onze technologische en intellectuele eigendom verliezen door oneerlijke economische praktijken', zei de Amerikaanse president in een mededeling. 'Deze tarieven zullen Amerikaanse jobs beschermen. Bovendien zijn ze de eerste stap in de herstelling van het handelsevenwicht tussen de VS en China', aldus Trump.