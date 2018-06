Trump mag omstreden visumverbod behouden

Het Hooggerechtshof ziet geen problemen in de ban die inwoners uit vijf moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt.

Het decreet werd maandenlang opgeschort en twee keer aangepast . Op de huidige lijst, die dateert van september, geldt het visumverbod niet langer voor Irakezen en Soedanezen, terwijl niet-moslimlanden Noord-Korea en Venezuela zijn toegevoegd. Het overwegend islamitische Tsjaad, dat aanvankelijk ook geviseerd werd in het derde decreet, is intussen weer verwijderd.

Dinsdagmiddag haalde Trump zijn slag thuis. Het Amerikaanse Hooggerechtshof , de hoogste rechtsinstantie in de VS, vonniste dat die derde versie niet strijdig is met de grondwet. De regering-Trump, schrijft opperrechter John Roberts, heeft de maatregel ' voldoende gerechtvaardigd op basis van de nationale veiligheid' .

'Wow', reageerde Trump per tweet. In een apart communiqué sprak de Republikein van een 'een enorme overwinning voor het Amerikaanse volk en de grondwet', alsook van 'een moment van diepgaande rechtvaardiging na maanden van hysterische kritiek van media en Democratische politici die weigeren te doen wat nodig is om onze grens en ons land te beschermen’.