Trump moet alsnog belastingaangiftes vrijgeven

Het hooggerechtshof verplicht het accountancybedrijf dat Donald Trump bijstaat financiële documenten van de Amerikaanse president te overhandigen aan het gerecht. Maar of dat voor de verkiezingen gebeurt?

Al jaren pocht Donald Trump over het fortuin dat hij vergaarde als New Yorkse vastgoedtycoon. Sinds hij in 2017 Amerikaans president werd, weigert Trump echter zijn belastingaangiftes en financiële belangen openbaar te maken, wat alle voorgangers sinds Jimmy Carter wel deden. Het hooggerechtshof dwingt hem daar nu indirect toe.

Zeven van de negen hogerechters verwierpen donderdag het verzet van Trumps advocaten tegen een dagvaarding door de New Yorkse aanklager Cyrus Vance van Mazars, het accountancybedrijf dat Trump al jaren bijstaat. Mazars moet zeker acht jaar aan financiële documenten over Trump en zijn bedrijf Trump Organization overhandigen.

Zwijggeld

Vier maanden voor Trump herverkozen wil raken is dat een gevoelige nederlaag voor de Republikeinse president. Al is het nog onduidelijk of het grote publiek ooit iets te weten zal komen van wat Vance in handen krijgt, laat staan voor de stembusgang op 3 november.

Vance voert in de eerste plaats een gerechtelijk onderzoek naar zwijggeld dat in de aanloop van Trumps verkiezing in 2016 betaald werd aan twee minnaressen, de pornoactrice Stormy Daniels en het Playboy-model Karen McDougal. Dat geld werd overhandigd door Michael Cohen, zijn toenmalige advocaat, maar Trump zou hem dat geld teruggegeven hebben.

Trumps advocaten argumenteerden dat een zittende president onschendbaar is en immuniteit geniet tegen elk gerechtelijk onderzoek, 'zelfs als hij op 5th Avenue iemand zou doodschieten'. Het hooggerechtshof denkt daar anders over, inclusief Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, de twee hogerechters die Trump benoemde. 'Intimidatie van de president', tweette Trump nog voor het vonnis bekend was.

Geen parlementair onderzoek

Diezelfde zeven hogerechters beschermden de Republikein voorlopig wel tegen diverse parlementaire onderzoeken. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, willen Trumps documenten ook verwerven van Mazars en van Deutsche Bank en Capitol One, twee van de weinige financiële instellingen die Trump sinds een resem faillissementen in de jaren 90 nog leningen wilden verschaffen.

Het Hof stuurt de dagvaardingen terug naar lagere federale rechtbanken, die duidelijker moeten argumenteren of een parlementair toezicht op de president legitiem is, of de deur opent voor ongeoorloofde aanvallen van politieke tegenstanders.

Net als Vance wil de commissie Toezicht van het Huis van Afgevaardigden dieper ingaan op het zwijggeld dat betaald werd, en of Trump daarmee de wet op de campagnefinanciering overtrad. Maar ze wil ook de aanklacht onderzoeken van ex-advocaat Cohen dat Trump zijn rekeningen afwisselend opblies en kleiner voorstelde dan ze in werkelijkheid waren, om zo makkelijker bankleningen te krijgen of minder belastingen te moeten betalen.

Witwaspraktijken

De commissie Financiën van het Huis wil dan weer nagaan of witwaspraktijken plaatsvonden bij vastgoedtransacties waarbij Trump betrokken was. En de commissie Inlichtingenzaken plant een onderzoek of Trumps deals hem kwetsbaar maken voor invloed door buitenlandse personen en regeringen. Er zijn aanwijzingen over investeringen in Trumps imperium uit onder meer Rusland, China en de Arabische Golfstaten.

Die mogelijk pijnlijke onthullingen blijven Trump vooralsnog bespaard. Maar het onderzoek van Vance is wel degelijk wat het Witte Huis al bijna vier jaar wil voorkomen.