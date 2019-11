Trump moet goede doelen 2 miljoen dollar schadevergoeding betalen

De Amerikaanse president gebruikte zijn liefdadigheidsfonds, de Trump Foundation, als een chequeboek voor zijn politieke en economische belangen.

De Amerikaanse president Donald Trump moet een schadevergoeding van 2 miljoen dollar betalen omdat hij geld uit zijn liefdadigheidsfonds misbruikt heeft. Dat heeft de rechtbank in New York donderdag beslist. Het geld gaat naar acht goede doelen die niets met de president of zijn familie te maken hebben, zoals het US Holocaust Memorial Museum en Citymeals on Wheels, dat maaltijden levert aan oude New Yorkers.

Centraal in de rechtszaak staat de Trump Foundation, die de president in 1987 oprichtte met het geld dat hij verdiend had met zijn succesvolle boek 'The Art of the Deal'. De eerste jaren stond Trump zelf in voor de financiering van de stichting, maar vanaf 2009 kwam het geld alleen van vrienden en zakenpartners.

Gesigneerde helm

Het fonds gold als de liefdadigheidstak van Trumps financiƫle imperium. Hoewel effectief geld naar goede doelen ging, bracht een onderzoek van de Amerikaanse krant The Washington Post aan het licht dat Trump er niet voor terugdeinsde met zijn handen in de kas te zitten.

De lijst met uitgaven is divers: Trump gebruikte het geld voor politieke donaties, de aankoop van een gesigneerde helm van de Americanfootballspeler Tim Tebow (11.525 dollar), een portret voor een van zijn hotels in Florida (10.000 dollar), de inschrijving van zijn zoon Donald in de scouts (7 dollar) en de schikking van een reeks rechtszaken, onder meer over de vlaggenmast van zijn resort Mar-a-Lago in Florida. De openbaar aanklager in New York noemde de stichting 'niet meer dan een chequeboek voor Trumps politieke en economische belangen'.

Cursus liefdadigheid

Hoewel Trump in 2018, toen de zaak van start ging, liet weten nooit een schikking te treffen, heeft hij dat nu toch gedaan. Naast de 2 miljoen dollar schadevergoeding gaat nog 1,8 miljoen dollar die in de kas van de Trump Foundation was achtergebleven naar de acht goede doelen. De Trump Foundation werd vorig jaar opgedoekt.

Voorts beloofde de president dat hij nooit meer zonder toezicht een liefdadigheidsorganisatie zal leiden. Zijn drie oudste kinderen moeten verplicht op cursus over hoe je een filantropische organisatie bestuurt.