Trump moet nieuwe 'Dreamers' toelaten

Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de regering-Trump het DACA-programma moet heropstarten. Het gaat om maatregelen die mensen beschermen die als kind illegaal naar de VS werden gebracht, de 'Dreamers'.

Voormalig president Barack Obama lanceerde in 2012 de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). De zogeheten Dreamers kregen zo kans op onderwijs en legaal werk. De zowat 800.000 betrokkenen wonen vaak al bijna hun hele leven in de VS.

President Donald Trump, die bekendstaat om zijn nationalistische discours, verklaarde tijdens zijn campagne al dat hij DACA zou intrekken, mocht hij verkozen raken. In september 2017 liet Amerikaans minister van Justitie Jeff Sessions weten dat de regering DACA wilde stopzetten. Daarop trokken verschillende instanties naar de rechter.

Federaal rechter John Bates oordeelde dat het plan om DACA te annuleren ongefundeerd is. De bewering dat het programma onwettig is, noemde hij 'arbritrair en willekeurig'. Bates is al de derde rechter die Trumps beslissing om DACA af te schaffen herroept. De overheid moet niet alleen aanvragen hernieuwen, maar ook nieuwe Dreamers accepteren.