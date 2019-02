Trump moet op zoek naar nieuwe VN-ambassadeur

Voormalig Fox-ankervrouw Heather Nauert trekt zich terug na weken controverse.

De Amerikaanse president, Donald Trump, krijgt de vacante positie van Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties niet ingevuld. Heather Nauert, die Trump voorgesteld maar nog niet geofficieel genomineerd had, trekt zich terug als kandidaat.

'De voorbije twee maanden zijn voor mij en mijn familie heel zwaar geweest en daarom trek ik mijn kandidatuur in', klinkt het in een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nauert stond sinds haar naam opdook voortdurend in de schijnwerpers, vooral omdat ze een kinderjuf zou tewerkgesteld hebben die weliswaar legaal in het land was maar niet over de nodige werkvergunningen beschikte.

Het was Trump zelf die na lang aandringen Nauert kon overtuigen de opvolgster te worden van Nikki Haley, die in oktober aankondigde op te stappen als VN-ambassadrice. Voor ze in 2017 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overstapte, was Nauert jaren ankervrouw van één van de favoriete programma's van de Amerikaanse president, de ontbijttelevisie 'Fox & Friends'.

De nominatie van Nauert voor de job van VN-ambassadrice zorgde meteen voor wenkbrauwengefrons. Ze beschikt over weinig internationale ervaring, zeker voor een aartsmoeilijke rol waar het in dossiers als Iran, Noord-Korea en het Midden-Oosten vaak door een mijnenveld laveren is.

In de Amerikaanse pers circuleren nu al een paar nieuwe namen voor VN-ambassadeur. De opvallendste is Richard Grenell, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Grenell is niet het soort ambassadeur dat geruisloos achter de schermen werkt.