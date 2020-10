Trump naar ziekenhuis na coronabesmetting

Een maand voor de Amerikanen de volgende bewoner van het Witte Huis kieze n, is huidig president Donald Trump besmet met het coronavirus. Dat maakte de miljardair vrijdagochtend zelf bekend via Twitter.

Trump en zijn vrouw Melania hadden zich laten testen nadat Hope Hicks, een nauwe medewerkster, positief getest had op Sars-CoV-2. Het presidentiƫle echtpaar ging in quarantaine.

Volgens het Witte Huis hebben de president en de first lady 'milde symptomen'. 'De president maakt een beetje koorts, heeft een verstopte neus, hoest en is wat vermoeid', klonk het vrijdagavond in zijn entourage.

Experimentele cocktail

'Daarnaast neemt de president vitamine D, zink, melatonine, famotidine en aspirine', luidde het in de mededeling van de arts. 'Hij is wat moe maar goedgeluimd', klonk het nog.

Even later liet het Witte Huis weten dat de president op aanraden van zijn medische staf 'uit voorzorg' per helikopter naar het Walter Reed National Military Medical Center overgebracht zou worden. 'Hij zal daar enkele dagen blijven en van daaruit zijn taken voortzetten.'