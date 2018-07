Trump nodigt Poetin uit in Washington

Na hun ontmoeting eerder deze week in Helsinki wil de Amerikaanse president Donald Trump graag snel opnieuw samenzitten met zijn Russische collega Vladimir Poetin.

Trump heeft bij zijn nationale veiligheidschef John Bolton gepolst om een nieuwe topontmoeting met Poetin te organiseren. Die zou dan in het najaar op bezoek moeten komen in Washington. Dat liet het Witte Huis donderdagavond weten.

Poetin liet via de Russische ambassadeur in de VS weten dat Rusland bereid is te praten over een nieuwe top tussen Poetin en Trump. 'Wij staan altijd open voor dergelijke voorstellen', klinkt het. In verband met een mogelijke datum zei hij dat eerst de resultaten van de eerste top, vorige maandag in Helsinki, dienen uitgeklaard en uitgevoerd.

Een snelle nieuwe ontmoeting zou Trump en Poetin de kans geven om hun gesprekken van begin deze week verder te zetten. Over de inhoud daarvan is weinig geweten. De wereldleiders spraken elkaar gedurende twee uur onder vier ogen, enkel vergezeld van tolken.

Wat er precies is gezegd, is volgens Amerikaanse media nog niet verder besproken met de rest van de regering en het Congres. 'Ik heb geen idee van wat er tijdens die meeting is gebeurd', zei inlichtingenbaas Dan Coates donderdag.

Ontkenning

Na dat gesprek oogstte Trump nog bakken kritiek omdat hij zonder al te veel problemen leek in te stemmen met de ontkenning van Poetin dat Rusland iets te maken zou hebben met de manipulatiepogingen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, die Trump won.

Nochtans zijn het hele Amerikaanse inlichtingenapparaat, het ministerie van Justitie en het Congres het erover eens dat Rusland zich onder meer via de hacking van e-mailaccounts heeft gemoeid in het Amerikaanse democratische proces.

Later deze week zei Trump dat hij zich had versproken in Helsinki. Maar daarmee was de verwarring niet weg. Op de vraag of Rusland zich vandaag, in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november, nog steeds probeert te mengen, antwoordde Trump herhaaldelijk 'nee'. Ook dat is in strijd met wat de inlichtingendiensten zeggen.

Groot succes

Trump zelf noemde zijn ontmoeting met Poetin 'een groot succes'. Hij zei ook: 'Ik kijk uit naar ons tweede gesprek zodat we de vele dingen die we hebben besproken kunnen implementeren.'

Het Witte Huis nam deze week een zeer controversieel verzoek van Poetin om Amerikaanse diplomaten te ondervragen, in overweging. De Senaat wees dat onmiddellijk en unaniem af, waarna ook Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders liet weten dat Trump niet met de vraag van Poetin intstemt.