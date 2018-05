Trump noemt gedeporteerde illegalen 'dieren'

De Amerikaanse president deed de uitspraak tijdens een rondetafelgesprek met Californische sheriffs over de Amerikaanse immigratiewetgeving.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft criminele immigranten zonder papieren woensdag tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis 'dieren' genoemd. Trump had een gesprek met sheriffs van de staat Californië die tegen de 'sanctuary laws' zijn. Door die wetten kunnen de agenten van ICE, de federale douanepolitie, veel moeilijker dan andere agentschappen aan gegevens van de lokale politie, waardoor de communicatie stroef verloopt.

Je kan niet geloven hoe slecht die mensen zijn. Dat zijn geen mensen, het zijn dieren Donald Trump Amerikaans president

Trump zei dat zijn regering criminele immigranten zonder papieren het land uitzet. 'Mensen proberen in ons land te komen en we kunnen er veel verhinderen dat te doen. We zetten hen het land uit en je kan niet geloven hoe slecht die mensen zijn. Dat zijn geen mensen, het zijn dieren.'

Het is onduidelijk of de president verwees naar gedeporteerden in het algemeen of reageerde op de uitspraak van sherrif Margaret Mims over de MS-13, een groep criminele jeugdbendes uit Centraal-Amerika die bekendstaan voor hun gewelddadige stijl.

Cijfers tonen aan dat Trump niet alleen focust op mensen zonder papieren die misdaden begaan. Sinds het begin van zijn regeerperiode tot het einde van 2017 arresteerde ICE 45.436 illegale immigranten zonder criminele achtergrond. Volgens Trump slagen de migranten zonder papieren erin Amerika binnen te komen door de zwakke wetgeving. De Amerikaanse immigratiewetten noemde hij 'de domste ter wereld'.