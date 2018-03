Trump ondertekent nieuwe begroting

Ondanks zijn dreiging met een veto heeft de Amerikaanse president Trump de begroting ondertekend. Daarmee is een nieuwe 'shutdown' in de VS afgewend.

Donald Trump maakte er geen geheim van dat hij de nieuwe financieringswet met fikse tegenzin ondertekende. 'Ik zeg aan het Congres: ik zal nooit nog een wet als deze ondertekenen', zei hij tijdens een ceremonie in het Witte Huis.

Eerder op de dag had de Amerikaanse president nog gedreigd met een veto tegen de tekst die door de Republikeinen en Democraten in het Congres was goedgekeurd. Volgens Trump ging de begroting niet helemaal in op zijn eisen.

Als hij zou weigeren de begroting te ondertekenen, dreigde meteen een 'shutdown', een gedwongen sluiting van de federale overheidsdiensten. In februari was er al eens een shutdown van acht uur geweest nadat de deadline was overschreden.

Het was naar verluidt minister van Defensie Jim Mattis die Trump ervan overtuigde de financieringswet toch te ondertekenen. Mattis benadrukte dat het defensiebudget met 15 procent werd opgetrokken. 'Mijn grootste plicht is om Amerika veilig te houden', zei Trump. 'Niets is belangrijker.'