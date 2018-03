Trump ontslaat minister van Buitenlandse Zaken Tillerson

In een statement aan the Washington Post, die het nieuws als eerste bracht, bedankte Trump Tillerson voor diens werk in de voorbije veertien maanden.

The New York Times meldde in november vorig jaar al dat Trump met het idee speelde om Tillerson te ontslaan en te vervangen door Pompeo. Tillerson, een voormalige CEO van ExxonMobil, en de president zouden van mening verschillen over de nucleaire deal met Iran, de confrontatie met Noord-Korea en de strategie voor het Midden-Oosten.