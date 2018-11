Trump ontslaat minister van Justitie Jeff Sessions

Trump en Sessions botsten herhaaldelijk met elkaar over het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne van 2016.

In de ontslagbrief zegt Sessions dat hij opstapt op vraag van de president. Hij zegt in de brief dat hij er trots op is dat hij als minister van Justitie de rechtsstaat heeft geresepecteerd - een glorieuze traditie waarvoor ieder van ons de verantwoordelijkheid draagt om ze te bewaken.'

Trump zei nadien dat hij de aanstelling van Sessions betreurde omdat hij de supervisie over het onderzoek weigerde. Op twitter noemde hij hem 'VERY weak' en vroeg hem t onderzoek te stoppen.

In februari verdedigde Sessions zich nadat hij door Trump op Twitter was aangevallen, door te stellen dat hij zijn taak met 'integriteit en eer' uitvoerde. In augustus verweet Trump hem dat hij nooit de controle had over het departement Justitie. Sessions reageerde dat hij die controle vanaf dag één had en dat hij nooit zou toelaten dat Justitie op een 'ongepaste manier zou worden beïnvloed door politieke overwegingen.'