Trump ontslaat twee kroongetuigen impeachmentproces

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na zijn vrijspraak in zijn afzettingsproces twee topmensen ontslagen die tegen hem getuigden.

Het gaat om de de Amerikaanse kolonel en Oekraïne-expert Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad, en om Gordon Sondland, de ambassadeur van de VS bij de Europese Unie. Trump doet dat drie dagen na zijn vrijspraak in zijn impeachment of afzettingsproces.

Aanleiding voor de afzettingsprocedure, die door de Democraten was ingezet, was de zogenaamde Oekraïne-affaire waarbij Trump er bij zijn Oekraïnse ambtsgenoot Volodimir Zelenski zou hebben op aangedrongen om een corruptie-onderzoek te openen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en zijn zoon die in het land actief was. Zo wilde hij de presidentsverkiezingen van later dit jaar in zijn voordeel beïnvloeden.

Getuigen

Vindman en Sondland getuigden voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en Zelenski. Vindman had naar eigen zeggen live kunnen meeluisteren naar het telefoongesprek en zei dat hij toen ‘zijn oren niet kon geloven’. Vindman zou volgens The Washington Post worden overgeplaatst naar het Pentagon.

Vindman had tegenover medewerkers al gezegd dat hij er rekening mee hield de komende weken naar het ministerie van Defensie terug te moeten keren, aldus de nieuwszender CNN. In principe kwam er maar in juli een einde aan de tweejarige opdracht van de 44-jarige officier in de Nationale Veiligheidsraad.

Vindmans tweelingbroer Yevgeny Vindman is ook ontslagen, hij was geen getuige in de afzettingszaak.

De 62-jarige Sondland zei in en verklaring dat hij te horen heeft gekregen dat hij per direct op straat is gezet door de president. 'Ik wil de president bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven', aldus Sondland.

Sondland zei tegen het Huis dat Trump een onderzoek naar Joe Biden belangrijker vond dan Oekraïne. De Democraten noemden zijn getuigenis bewijs voor het machtsmisbruik van de president. Trump meende juist dat Sondland hem vrijpleitte.