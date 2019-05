Trump opent via Huawei nieuw front in handelsoorlog met China

De Amerikaanse president Donald Trump haalt, met een offensief tegen de technologiereus Huawei, het grof geschut boven om de Chinese opmars af te remmen. De demarche kan mondiaal grote gevolgen hebben.

Het Witte Huis lanceerde woensdag een dubbele aanval op Huawei. Trump tekende een decreet dat de toegang van het Chinese technologiebedrijf tot de Amerikaanse markt beperkt. Het ministerie van Handel zette de onderneming op een zwarte lijst waardoor Amerikaanse bedrijven voortaan een vergunning moeten aanvragen om zaken te doen met de gigant.

Huawei liep al een tijd in het vizier van Trump en co. Die verdenken de Chinese overheid ervan via het bedrijf te spioneren in het buitenland. Huawei ontkent. Maar de VS hechten daar weinig geloof aan. ‘Met dit decreet beschermt de president de nationale veiligheid. Onder zijn leiderschap kunnen de Amerikanen ervan op aan dat hun data en infrastructuur veilig zijn’, stelde minister van Handel Wilbur Ross.

Impact voelbaar

Als de VS hun markt helemaal afgrendelen voor Huawei, zal de impact op verschillende vlakken voelbaar zijn. In de eerste plaats voor Huawei. Onder zijn 92 belangrijkste leveranciers telt het 33 Amerikaanse ondernemingen. Jaarlijks vloeit een derde van het budget van de gigant, zowat 11 miljard dollar, naar de aankoop van Amerikaanse componenten. Uiteraard zouden de producenten van die onderdelen, zoals Qualcomm en Oracle, een belangrijke bron van inkomsten zien opdrogen.

‘Maar ook netwerken van Huawei-klanten in de hele wereld zullen de gevolgen voelen’, waarschuwen analisten. ‘Als de VS het spel hard spelen, is de Chinese onderneming niet meer in staat software te upgraden, hardware te vervangen en routineonderhoud uit te voeren.’

Huawei slaagde er de afgelopen jaren in een stevige voet aan de grond te krijgen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook in Europa klopt het bedrijf steeds harder op de deur. Het wil wat graag de 5G-netwerken op het continent uitbouwen. Tot ontsteltenis van de VS. Die zetten de Europese bondgenoten stevig onder druk om de Chinezen te bannen. Met wisselend succes.

‘Frankrijk en Europa zijn pragmatisch en realistisch. We sluiten Huawei of andere bedrijven niet uit, maar waken ook over onze veiligheid en de Europese soevereiniteit’, zei de Franse president Emmanuel Macron. ‘Het heeft weinig zin nu een technologische of handelsoorlog met om het even wie te beginnen.’

Importheffingen

Trumps offensief tegen Huawei komt er enkele dagen nadat de VS en China elkaar met nieuwe importheffingen bestookt hebben. Mogelijk hoopt Washington Peking tot meer inschikkelijkheid te bewegen met de demarche tegen Huawei.

China toont zich niet onder de indruk. ‘De Chinese regering is bekommerd om de rechten en de belangen van Chinese bedrijven. We zullen stappen ondernemen om die te beschermen en roepen de VS op hun onrechtvaardige acties stop te zetten om te voorkomen dat de economische en handelsrelaties nog meer schade oplopen.’