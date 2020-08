Trump overweegt snelle goedkeuring Oxford-vaccin voor verkiezingen

De Trump-administratie overweegt om sneller te gaan dan de normale regulatoire standaarden om het Britse kandidaat-vaccin nog voor de presidentsverkiezingen in de VS te kunnen gebruiken, aldus de Britse zakenkrant Financial Times.

Amerikaans president Donald Trump overweegt om sneller te gaan dan de normale regulatoire standaarden om het kandidaat-vaccin dat de Britse Universiteit van Oxford en de Britse farmareus AstraZeneca samen ontwikkelen nog voor de presidentsverkiezingen van begin november in de VS te kunnen gebruiken.

Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times zondagavond, die zich beroept op drie bronnen die gebrieft zijn over het plan. Eén optie die wordt verkend om het kandidaat-vaccin sneller beschikbaar te maken, is dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA een ‘autorisatie voor noodgebruik’ zou geven in oktober, gebaseerd op de resultaten van een relatief kleine Britse klinische studie, als die succesvol is.

De bewuste AstraZeneca-studie heeft 10.000 vrijwilligers ingeschreven, terwijl de Amerikaanse wetenschappelijke agentschappen hebben gezegd dat een vaccin in 30.000 mensen zou moeten bestudeerd worden om de drempel voor autorisatie te overschrijden. AstraZeneca is ook een grotere klinische studie aan het uitvoeren met 30.000 vrijwilligers, hoewel die resultaten pas na de kleinere studie zullen komen.

Hoeken afsnijden

Door een vaccin beschikbaar te maken voor de Amerikaanse verkiezingen van november zou Trump kunnen claimen dat hij het tij heeft doen keren rond een virus dat meer dan 170.000 Amerikanen het leven kostte en de president bakken kritiek opleverde over zijn aanpak van de crisis.

Maar als de Trump-administratie hoeken zou afsnijden door de gebruikelijke standaarden te omzeilen, zou dat een klap zijn voor het sowieso al wankele publieke vertrouwen in de veiligheid van vaccins in de VS, vlak voor één van de grootste inentingsprogramma’s in de Amerikaanse geschiedenis.

'Rode lijn'

Eerder deze week zei Peter Marks, de directeur van het Centrum voor Biologische Evaluatie en Onderzoek van de FDA – dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van vaccins – tegen het persagentschap Reuters dat hij zou ontslag nemen als de FDA een vaccin zou goedkeuren vooraleer er sluitende data over de veiligheid en doeltreffendheid zijn. ‘Dat is mijn rode lijn’, zei Marks daarover.