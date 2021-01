Trump plant honderdtal gratieverleningen op laatste dag als president

Nog één dag is Donald Trump president van de Verenigde Staten. In zijn laatste uren is hij van plan nog een honderdtal mensen gratie te verlenen, schrijven Amerikaanse media. Onder meer de rapper en Trump-aanhanger Lil Wayne, de fondsenwerver Elliott Broidy en Sheldon Silver, de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in New York, zouden in aanmerking komen.