Trump pleit alweer voor 'back to business'

Terwijl de VS het nieuwe epicentrum van de coronacrisis dreigen te worden, wil president Donald Trump dat bedrijven snel heropenen. 2020 blijft een verkiezingsjaar, en de economie zijn grootste verkoopargument.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dinsdag dat de Verenigde Staten worstelen met 'een erg grote uitbraak' van het coronavirus, 'die steeds meer versnelt'. De VS dreigen 'het nieuwe epicentrum' van de pandemie te worden. In de VS zijn al bijna 47.000 gevallen vastgesteld - alleen China en Italië scoren hoger - en de voorbije 24 uur stond het land in voor zo'n 40 procent van de nieuwe besmettingen wereldwijd. Het dodentol is er opgelopen tot 592.

Terwijl ongeveer een derde van de 330 miljoen Amerikanen in een staat leeft waar het lokale bestuur een lockdown heeft opgelegd - inclusief de grootste drie steden New York, Los Angeles en Chicago - overweegt president Donald Trump de richtlijnen voor 'social distancing' alweer terug te schroeven. 'We kunnen niet toelaten dat de remedie erger is dan het probleem zelf', tweette hij dinsdag, wat de voorbije dagen zijn nieuwe mantra geworden is. 'Ons volk wil opnieuw aan het werk.'

Herverkiezing

De economische crisis die dreigt door de maatregelen om de gezondheidscrisis in te dijken, wordt volgens Trump stilaan te groot. En dat wordt, iets meer dan een halfjaar voor de presidentsverkiezingen, voor hemzelf stilaan een politieke crisis.

Ons land werd niet gebouwd om dicht te blijven. Amerika zal opnieuw, en snel, open zijn voor business. Donald Trump Amerikaans president

Dit najaar hoopte Trump herverkozen te worden met een campagne die grotendeels zou draaien rond economische verwezenlijkingen: flukse groei van het bbp, werkloosheid op het laagste peil in een halve eeuw en Wall Street op een recordhoogte.

Maar door de coronacrisis voorspelde Morgan Stanley deze week dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 30 procent op jaarbasis zou krimpen. Een topman van de Federal Reserve sluit niet uit dat de werkloosheid zowat vertienvoudigt tot 30 procent. En Wall Street is sinds deze week de 'Trump-bonus' volledig kwijt en staat op het peil van eind 2016.

Open for business

Vorige week vaardigde de regering-Trump richtlijnen uit die de Amerikanen aanmaanden 15 dagen bijeenkomsten van meer dan tien personen te mijden, en zoveel mogelijk thuis te werken. Maandag moet Trump beslissen of hij die verlengt. Zijn appetijt wordt met de dag kleiner. 'Ons land werd niet gebouwd om dicht te blijven', zei hij maandagavond op een persconferentie. 'Amerika zal opnieuw, en snel, 'open for business' zijn.'

55% Amerikaanse steun 55 procent van de Amerikanen steunt Donald Trumps aanpak van de coronacrisis, blijkt uit een peiling van tv-zender ABC. Een week geleden was dat maar 43 procent.

Samen met het spervuur van bazooka's dat de Federal Reserve inzet, en het grootste stimuluspakket in de Amerikaanse geschiedenis waarover het parlement dinsdag eindelijk een deal zou bereiken, moet een snelle heropening van flink wat bedrijven Trumps economische erfenis ietwat intact laten.

Captains of industry

Om die omstreden bocht in te zetten, ging Trumps economisch hoofdadviseur Larry Kudlow de boodschap dinsdag al verkondigen op de rechtse huiszender Fox News. 'Het is stilaan tijd dat oude en zieke mensen hun voorzorgen nemen en dat gezonde mensen weer naar het werk gaan', tweette Matt Schlupp maandag al, de voorzitter van de machtige conservatieve lobbygroep ACU. En ook tal van captains of industry, zoals gewezen Goldman Sachs-CEO Lloyd Blankfein, delen die mening.

Maar de tegenkanting en de risico's blijven voorlopig groter. Trumps eigen wetenschappelijke adviseurs raden hem net aan nog strengere maatregelen te nemen. Verschillende Republikeinse partijgenoten pleitten al openlijk tegen een te snelle terugkeer naar het normale leven. De Democratische oppositie ziet er dan weer een zoveelste bevestiging in van hoe Trump, die de coronacrisis initieel minimaliseerde, een compleet gebrek aan leiderschap en verantwoordelijkheidszin vertoont.