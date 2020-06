Trump probeert gênante openbaar aanklager opzij te zetten

Geoffrey Berman is sinds 2018 openbaar aanklager in New York. Hij voerde een tijdje terug al een onderzoek naar Michael Cohen, Trump’s voormalige advocaat. Nu zit Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en advocaat van de Amerikaanse president, in zijn vizier.

Loyale partner

Barr staat bekend als een erg loyale partner van Trump in diens regering. De minister trad ruim een jaar geleden aan en beschermde Trump onder meer in het onderzoek naar connecties met Rusland tijdens de verkiezingen. Democraten noemen Barr wel eens kritisch de persoonlijke advocaat van Trump.

Begin dit jaar was hij in een interview evenwel opvallend kritisch over de publieke uitlatingen van Trump over lopende rechtszaken. Die maakten volgens de minister ‘zijn job onmogelijk’. Trump had zich toen onder meer gemengd in de zaak van zijn persoonlijke vriend Roger Stone, die een gevangenisstraf boven het hoofd hing vanwege meineed.