Trump roept noodtoestand uit

Met de opmerkelijke demarche wil de Amerikaanse president extra geld vrijmaken voor de grensmuur met Mexico.

'President Trump spreekt over de nationale veiligheid en de humanitaire crisis aan onze zuidelijke grens.' Met die woorden kondigde het Witte Huis vrijdag een toespraak van de Amerikaanse president aan, enkele uren nadat hij ingestemd had met een compromis over de bewaking van de grens met Mexico.

Volgens dat compromis met de Democraten krijgt Trump iets meer dan 1,3 miljard dollar voor de grensbewaking. Daarmee kan hij 87 kilometer van zijn grensmuur bouwen. Trump liet weten dat hij het voorstel zal ondertekenen, ook al krijgt hij een pak minder dan de 5,7 miljard dollar die hij geëist had.

In een poging zijn zin door te drijven kondigde Trump vrijdagmiddag aan naar de grove middelen te grijpen: hij is van plan de noodtoestand uit te roepen. 'We vechten oorlogen uit, maar slagen er niet in onze eigen grenzen te beschermen. We hebben enorme hoeveelheden drugs die ons land binnendringen.'

Het uitroepen van de noodtoestand was nooit een probleem, waarom nu dan wel, vroeg Trump zich af in zijn toespraak. 'We praten over een invasie van ons land, van drugs en bendes. Het is eenvoudig: we willen de toestroom van drugs stoppen.'

Door zijn demarche kan Trump het Amerikaanse Congres omzeilen en op zoek gaan naar extra fondsen voor zijn muur aan de grens met Mexico. De bouw daarvan was een van de Trumps opmerkelijkste verkiezingsbeloftes. Hij maakte zich toen sterk dat de Mexicanen zelf voor de grensmuur zouden betalen.