Trump roept op tweemaal te stemmen

De Amerikaanse president Donald Trump roept wie per post stemt op om ook op 3 november naar het kieskantoor te gaan. Tweemaal stemmen is nochtans illegaal.

Republikeins president Donald Trump adviseert kiezers die bij de Amerikaanse verkiezingen per post stemmen om op kiesdag 3 november te controleren of hun stem is geregistreerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen ze alsnog hun stem uitbrengen, zei Trump donderdag op Twitter. Als de poststem wel is geteld, is een tweede keer stemmen niet mogelijk.

Trump veroorzaakte woensdag al opschudding door in een tv-interview kiezers aan te moedigen twee keer te stemmen: via de post en persoonlijk. In sommige Amerikaanse staten is meer dan eenmaal stemmen illegaal en in North Carolina, waar Trump voor het eerst zijn oproep deed, geldt het als een misdrijf. De hoofdaanklager van North Carolina, de Democraat Josh Stein, tweette dat Trump de inwoners van zijn staat had aangemoedigd 'de wet te breken om chaos te zaaien bij de verkiezingen'.

Zo drijft Trump zijn afkeer voor stemmen per post helemaal op de spits. Door de coronacrisis is het veel veiliger het stembiljet op te sturen in plaats van aan te schuiven voor een kieskantoor. Vooral Democraten geven aan dat te zullen doen, Republikeinen een pak minder. Trump waarschuwt al een tijdje dat stemmen per post 'frauduleus' is, waarvoor experts nochtans geen aanwijsbare bewijzen vinden. Trump benoemde ook een nieuwe baas bij de Amerikaanse posterijen, die terstond besparingen in de steigers zette, al blies die later die plannen weer af.