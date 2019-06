Trump schiet herverkiezingsrace op gang

De Amerikaanse president hoopt dat de sterke prestaties van de economie voor kiezers in november volgend jaar zwaarder doorwegen dan zijn onorthodoxe regeerstijl en zijn polariserend beleid.

West Church Street in de Amerikaanse stad Orlando heeft dezer dagen veel weg van een kampeerterrein. De afgelopen dagen sloegen honderden mensen, gewapend met een slaapzak, er hun tent op.

Ze willen dan ook niks missen van het spektakel dat zich dinsdagavond plaatselijke tijd zal afspelen in het naburige Amway Center. Want de Amerikaanse president Donald Trump heeft het indoorsportstadion uitgekozen voor de lancering van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Beproefd recept

Geen aanhanger die eraan twijfelt dat de miljardair straks naar het beproefde recept grijpt om een herverkiezing af te dwingen: met scherp schieten op tegenstanders en straffe taal spreken als het gaat over handel en migratie.

40 procent steun Uit een rondvraag van Ipsos bleek een week geleden dat 40 procent van de Amerikanen hun president een voldoende geven, 57 procent keurt zijn optreden af. In vrijwel alle peilingen hinkt hij ook achterop bij mogelijke Democratische tegenstanders.

De Republikein gaat er de volgende maanden wellicht ook prat op dat hij zijn slogan van de electorale campagne van 2016 - Make America Great Again - gestand gedaan heeft. De Amerikaanse economie boert niet slecht, het werklozenleger is klein en de belastingen gingen de voorbije jaren omlaag.

Canada en Mexico stemden onder zijn druk in met een heronderhandeling van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord. Een nieuwe versie drong zich volgens Trump op omdat NAFTA de VS 'sterk benadeelde en 's lands economie schade berokkende'.

Polariserend en onorthodox

Dat de Amerikaanse president soms naar onorthodoxe wapens of polariserende strategieën grijpt om zijn zin te krijgen, baart heel wat kiezers evenwel zorgen. Niet het minst in de bedrijfswereld en de landbouwsector. Zij zijn bang de rekening gepresenteerd te krijgen voor Trumps handelsconflicten met China maar ook met traditionele Amerikaanse bondgenoten, zoals Europa.

De Republikein gaat er de volgende maanden wellicht ook prat op dat hij zijn slogan van de electorale campagne van 2016 - Make America Great Again - gestand gedaan heeft.

De twijfel over de regeerstijl van de miljardair weerspiegelt zich in de peilingen. Uit een rondvraag van Ipsos bleek een week geleden dat 40 procent van de Amerikanen hun president een voldoende geven, 57 procent keurt zijn optreden af. In vrijwel alle peilingen hinkt hij ook achterop bij mogelijke Democratische tegenstanders.

Trump zet die populariteitspolls weg als 'fake news'. Hij trekt zich ook op aan de geschiedenis. Presidenten die een gooi deden naar een herverkiezing, begonnen de verkiezingsrace steeds met een bonus. Zeker als het de VS economisch goed verging. Bovendien hadden analisten ook niet voorspeld dat hij in 2016 als winnaar uit het duel met Hillary Clinton zou komen.

Sunshine State

De president blijft zijn aanhangers alvast opzwepen via Twitter. 'Het Republikeinse enthousiasme was nooit zo groot. Kijk naar wat zich nu afspeelt in Orlando, Florida! De mensen hebben zoiets nooit gezien (tenzij je gitaar speelt)', postte hij voor hij op het vliegtuig naar de zuidelijke staat stapte.

Dat Trump zijn herverkiezingscampagne in Florida aftrapt, is geen toeval. De inwoners van de Sunshine State hebben historisch geen uitgesproken voorkeur voor de Republikeinse of de Democratische partij. De strijd belooft er dan ook bikkelhard te worden.