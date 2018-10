Trump schiet opnieuw met scherp op Fed-baas

De Amerikaanse president verdenkt Jerome Powell ervan plezier te scheppen in het doorvoeren van renteverhogingen. 'Maar die bedreigen de economische groei', klonk het.

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, lijkt het helemaal verkorven te hebben bij Donald Trump. In een gesprek met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal haalde de Amerikaanse president nog maar eens uit naar de Fed-baas.

Trump erkende dat de Amerikaanse centrale bank lange tijd volledig onafhankelijk het economisch beleid heeft uitgestippeld. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij doelbewust signalen stuurde naar Powell dat hij lagere rentes wil.

'Enkele keer als wij iets fantastisch doen, trekt hij de rente op. Het lijkt wel of Powell er plezier in schept de rente te verhogen', stelde de Amerikaanse president.

Drie renteverhogingen

De Fed trok de rente dit jaar al drie keer op. De laatste keer gebeurde dat in september: toen ging het tarief van 2 naar 2,25 procent. De kans is groot dat in december een nieuwe verhoging volgt.

De Amerikaanse centrale bank voert die renteverhogingen door omdat de economie solide groeit, de werkloosheid daalt en de inflatie schommelt rond de doelstelling van 2 procent. De Fed is beducht voor een inflatie-opstoot en een nieuwe financiële zeepbel als de rente te laag zou blijven.

Trump deelt die analyse niet. Hij vrees net een omgekeerd effect. 'De Fed is in mijn ogen de grootste bedreiging voor de economie. Ik denk dat de rente te snel opgetrokken wordt', stelde de bewoner van het Witte Huis. Hij is de eerste president in 20 jaar die de centrale bank aanvalt.

Nulrentes onder Obama

De kritiek van Trump op Powell is opmerkelijk. Hij droeg de man zelf voor de job van Fed-baas voor. 'Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen maar misschien heb ik wel spijt van zijn benoeming', klonk het.

'Hij werd verondersteld een voorstander te zijn van lage rentes. Maar dat is hij duidelijk niet. Ik ben erg ongelukkig over de Fed omdat Barack Obama nulrentes had tijdens zijn mandaat', ging Trump voort.

Tijdens het presidentschap van Trumps Democratische voorganger poogden de Verenigde Staten weer overeind te krabbelen na een diepe financiële en economische crisis. Om dat herstel niet te fnuiken hield de Amerikaanse centrale bank de rente jarenlang erg laag. Sinds december 2015 gaat het tarief geleidelijk weer de hoogte in.

Invoertarieven

Behalve over het beleid van de Fed liet Trump ook zijn licht schijnen over zijn strategie om invoertarieven voor staal, aluminium, zonnepanelen en heel wat Chinese goederen op te trekken. Als een onderhandelingstactiek omschrijft hij die.

'Dankzij de dreiging met invoertarieven hebben we NAFTA kunnen heronderhandelen en zijn we met de Europese Unie onderhandelingen kunnen beginnen over een handelsdeal. Zonder die tarieven was dat nooit gelukt', betoogde de Amerikaanse president in het gesprek.