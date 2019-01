Trump schrapt buitenlandse reis oppositieleidster Pelosi

Donderdag escaleerde de begrotingsdiscussie verder. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, stelde Trump in een brief voor zijn State of the Union, de jaarlijkse beleidsverklaring van de president, uit te stellen uit veiligheidsoverwegingen. Als alternatief zou Trump een schriftelijke verklaring over de situatie in het land kunnen afleggen.