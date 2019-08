Trump sommeert Amerikaanse bedrijven China te verlaten

In een furieuze twittertirade stelt Amerikaans president Donald Trump zich de vraag wie de grootste 'vijand' is: zijn eigen Fed-voorzitter Jerome Powell of Chinees president Xi Jinping.

China kondigde vrijdagmiddag aan extra invoertaksen te heffen op Amerikaanse producten, als zoveelste salvo in de escalerende handelsoorlog tussen 's werelds grootste twee economieën. Wat later zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse centrale bank klaar staat om 'gepast' te reageren op de toenemende economische risico's. Maar een snelle renteverlaging, zoals Amerikaans president Donald Trump wil? Zover ging Powell niet.

De uitlatingen van zowel Peking als Powell ontlokten terstond een furieuze reactie van Trump, die Wall Street vrijdagavond nog meer onder druk zette. Vooral zijn tweet dat 'onze geweldige Amerikaanse bedrijven bij deze bevolen worden om onmiddellijk alternatieven voor China te zoeken', doet vrezen voor een complete clash met Peking.

'Zoals gewoonlijk deed de Fed niks', begon de tirade van Trump, die Powell vorig jaar zelf aanstelde en sindsdien de grenzen van de onafhankelijkheid van de Fed keer op keer opzoekt. 'Het is ongelooflijk dat ze spreken zonder te weten of te vragen wat ik doe.'

Trump ging zelfs zover om zich af te vragen: 'Wie is onze grotere vijand: Jay Powell of Voorzitter Xi?'

Vervolgens spuwde Trump zijn gal over de Chinese handelsrepressailles. 'Wij hebben China niet nodig en, eerlijk, we zouden beter af zijn zonder hen', tweette Trump, waarbij hij nogmaals de zonden van Peking opsomde, zoals 'diefstal van intellectueel eigendom', die de Verenigde Staten over de jaren heen 'duizenden miljarden dollars' gekost heeft.

Ondanks de handelsoorlog blijft China, na Mexico en Canada, nochtans de belangrijkste handelspartner van de VS. In de eerste zes maanden van dit jaar exporteerden de VS voor 52 miljard dollar goederen naar China. En importeerden ze voor 219 miljard dollar Chinese producten, die niet zelden van Amerikaanse makelij zijn.

Vrijdag sommeerde Trump echter expliciet Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn, zoals pakweg Apple en Nike, 'alternatieven' te zoeken. Om, met andere woorden, hun goederen elders te produceren, en bij voorkeur om 'naar huis' te keren.

En Trump onderstreepte dat de Amerikaanse economie 'door de winsten van de voorbije 2,5 jaar veel groter is dan die van China. We zullen dat zo houden.'

Trump noemt zichzelf 'the Chosen One' - de Uitverkorene.