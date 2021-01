Trump spreekt verzoenende taal, maar zwijgt over impeachment

In een videoboodschap riep de Amerikaanse president Donald Trump woensdagavond op tot eenheid en zei hij dat geweld geen plaats heeft in de Verenigde Staten.

In diezelfde boodschap rept Trump met geen woord over de historische tweede impeachmentprocedure die woensdag in gang werd gezet. Als eerste Amerikaanse president ooit is Trump in het Huis van Afgevaardigden een tweede keer aangeklaagd voor 'grote misdaden en wangedrag'.