Trump spreekt veto uit tegen defensiewet

Het wetsvoorstel vormt de hoeksteen van de Amerikaanse veiligheidsstrategie en schrijft vooral het beleid voor Defensie voor. Trump had tot woensdag om zijn veto uit te spreken over het voorstel, dat in beide kamers van het Congres een ruime meerderheid kreeg.

Veto

Trump had herhaaldelijk met een veto gedreigd via Twitter omdat hij wilde dat de defensiewet ook een bepaling bevatte die sectie 230 van de Communications Decency Act zou schrappen. Die sectie beschermt technologiebedrijven voor vervolging voor inhoud die hun gebruikers publiceren.

In de tekst staan onder meer salarisverhogingen voor het leger en extra verloning voor troepen in gevaarlijke missies.

Sinds de jaren 60 werd de Act elk jaar goedgekeurd, en nooit eerder blokkeerde een president het wetsvoorstel. Verwacht wordt dat de parlementsleden het veto van Trump zullen overrulen. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig.

In de Senaat was er een meerderheid van 84 tegen 13 stemmen, en in het Huis 335 tegen 78.