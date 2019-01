Trump stelt State of the Union uit tot na shutdown

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, moet de Amerikaanse president normaal gezien formeel uitnodigen, maar is dat deze keer niet van plan. Ze vindt het ongehoord dat te doen terwijl het land in shutdown is (de gedeeltelijke verlamming van de overheidsdiensten, nvdr).

‘Ik schrijf u om u te informeren dat het Huis van Afgevaardigden geen resolutie zal behandelen die de president moet toelaten zijn State of the Union te geven in het Huis zolang de overheid niet opnieuw geopend is’, liet Pelosi dinsdag weten in een opmerkelijke brief aan Trump.