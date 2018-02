Trump stelt campagneleider aan voor 2020

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Brad Pascale benoemd tot campagneleider voor zijn herverkiezing in 2020.

Trump blijft niet bij de pakken zitten. Ook al zijn de verkiezingen maar over twee jaar en acht maanden - op 3 november 2020 - toch is hij er al mee bezig. Hij heeft al zijn campagneleider. Het gaat om de 42-jarige Brad Pascale. Hij werkte vroeger voor de Trump Organisation en kwam in 2016 het team van de toenmalige presidentskandidaat versterken. Hij geniet het volle vertrouwen van de familie Trump.