Trump stelt nieuwe invoerheffingen op Chinese import uit

De Verenigde Staten zullen op 1 maart niet de douanetarieven verdubbelen op 200 miljard dollar aan import uit China. De twee landen geven zichzelf extra tijd om een deal te bereiken.

China en de Verenigde Staten hebben 'substantiële vooruitgang' bereikt in hun gesprekken om een uitslaande handelsoorlog te vermijden. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter, na een onderhandelingsronde in Washington. Daarom stelt hij de deadline voor nieuwe invoertarieven uit. Normaal gezien gingen ze op 1 maart in.

Volgens Trump is er vooruitgang in afspraken zoals de bescherming van intellectuele eigendom, de verplichte overdracht van technologie aan de Chinese overheid door al wie in China zaken doet, landbouwsubsidies, diensten en wisselkoersen tussen de dollar en de yuan. Ook Xinhua, het nieuwsagentschap van de Chinese overheid, spreekt van substantiële vooruitgang, maar voegt er aan toe dat handelswrijvingen tussen twee landen hard en complex zijn.

Als de gesprekken verder opschieten, zegt Trump, zal hij de Chinese president Xi Jinping uitnodigen in Mar-a-Lago, zijn resort in Florida. Hij gaf niet aan wanneer dat zou kunnen gebeuren. Minister van Financiën Steven Mnuchin suggereerde dat een ontmoeting eind maart al kan.