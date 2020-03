Trump stopt 'back to business'-pleidooi

Het medische marineschip USNS Comfort arriveert in New York.

In de VS gelden 200.000 coronadoden plots als een 'bijna perfect' resultaat. Onder druk van zijn wetenschappelijke adviseurs maakt president Donald Trump een U-bocht en is een snelle heropening van de Amerikaanse bedrijven niet langer aan de orde.

'Als we het samen goed aanpakken - bijna perfect - zullen we uitkomen tussen 100.000 en 200.000 doden in de VS', stelde dokter Deborah Birx, het hoofd van de coronataskforce van het Witte Huis, maandag. Om dat ontluisterende aantal in context te plaatsen: wereldwijd zijn er nu ruim 35.000 coronadoden, in de VS 2.599. De boodschap lijkt ook eindelijk duidelijk voor president Donald Trump, die het virus initieel minimaliseerde.

Ik heb dingen gezien die ik nooit eerder zag. Donald Trump Amerikaans president

'Bijna perfect', dat wil zeggen: als de regels inzake social distancing nageleefd worden. Zoniet dreigt het dodentol in de Verenigde Staten op te lopen tot boven de twee miljoen.

'We hebben hem de data getoond, en hij snapte het meteen', vertelde Anthony Fauci maandag. Hij is het hoofd van het Nationaal Instituut voor Allergie en Besmettelijke Ziektes en zo'n beetje de Amerikaanse Marc Van Ranst. 'We hebben er bij de president streng op aangedrongen dat hij de richtlijnen niet terugdraaide.'

Back to business?

Met succes. Vorige week bezigde Trump nog de mantra dat 'de remedie erger dan de ziekte' is. Dat de maatregelen een economische ravage aanrichten. Tegen Pasen, over twee weken, wilde Trump dat bedrijven weer volop aan de slag gingen. Zondagnacht kondigde Trump aan dat de federale richtlijnen inzake social distancing zeker tot eind april verlengd worden. En waarschijnlijk zelfs pas op 1 juni weer versoepeld worden.

Als we tegen zondag niet meer federale hulp krijgen, dreigen we levens te verliezen die gered kunnen worden. Bill de Blasio New Yorks burgemeester

'Ik heb dingen gezien die ik nog nooit zag', bekende Trump, verwijzend naar zijn thuisstad New York. Nu de VS wereldwijd het land zijn met veruit de meeste besmettingen, gelden New York en de omringende staat zonder twijfel als Ground Zero. Ruim 66.000 van de 148.000 Amerikaanse besmettingen zijn in New York vastgesteld, 1.218 van de 2.599 Amerikaanse doden ook.

D-day

Maandag arriveerde een enorm medisch marineschip in New York om overbevraagde ziekenhuizen ietwat te ontlasten. Maar het tekort aan bedden, beschermend materiaal en beademingstoestellen wordt steeds acuter.

Burgemeester Bill de Blasio smeekte Trump nogmaals om meer federale hulp. 'Zondag wordt D-day. Als we tegen dan niet meer steun krijgen, dreigen we levens te verliezen die gered kunnen worden.'

Volgende golf

Maar ook elders in de VS verspreidt het coronavirus zich als een veenbrand. Van de verpauperde autostad Detroit in het noorden tot het zuidelijke New Orleans. Ook de hoofdstad Washington dreigt tot 'de volgende golf van broeihaarden' te horen, waarschuwde de gouverneur van het naburige Maryland maandag. Terstond riep hij een lockdown in voor zijn staat.