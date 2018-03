Trump straft China voor vijftig miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump neemt ter waarde van zowat vijftig miljard dollar strafmaatregelen tegen economische rivaal China en zal daaromtrent vandaag/donderdag een decreet ondertekenen, zo heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

Trump beschuldigt de Aziatische grootmacht van oneerlijke handelspraktijken en het stelen van intellectuele eigendom. Met name voert Trump heffingen in op de invoer van Chinese producten. Zijn handelsgezant Robert Lighthizer moet binnen de vijftien dagen een lijst van producten en taksen voorstellen.

De ongeveer vijftig miljard dollar moet een 'compensatie zijn voor de winsten die de Chinezen behalen via oneerlijke handelspraktijken'. Daarbij zouden vooral Chinese techbedrijven, zoals smartphoneproducent Huawei, geviseerd worden.

Minister van Financiën Steven Mnuchin moet binnen de zestig dagen nieuwe beperkingen op investeringen van Chinese bedrijven voorstellen om technologieën veilig te stellen die de VS als strategisch beschouwen, zei economisch adviseur op het Witte Huis Everett Eissenstat.

Handelsoorlog

Nu de Amerikaanse bondgenoten vrijgesteld zijn, komt Trumps ware doel in beeld: een handelsoorlog met China. Staal is hierbij niet het belangrijkste element. Hoewel China 's werelds grootste staalproducent is, levert het maar 2 procent van het staal dat de VS importeren. Later vandaag kondigt Trump vermoedelijk extra handelssancties aan die Peking meer zullen treffen.

China is weliswaar de belangrijkste handelspartner van de VS - de bilaterale handel in goederen bedroeg vorig jaar 636 miljard dollar - maar de relatie tussen 's werelds twee grootste economieën is fors scheefgetrokken. De VS importeerden vorig jaar voor 505,6 miljard dollar aan Chinese goederen. De Amerikaanse export naar China daarentegen bedroeg maar 130,4 miljard. Dat zadelt Washington met een handelstekort van liefst 375,2 miljard dollar op, wat Trump al langer dwars zit.

De Republikein verwijt China dat het zijn enorme markt te weinig openzet voor buitenlandse bedrijven. Als die er actief willen zijn, moeten ze bovendien vaak jointventures aangaan met lokale bedrijven. Bij technologiebedrijven gaat dat geregeld gepaard met de verplichting intellectueel eigendom te delen met de Chinezen. In tijden van razendsnelle hoogtechnologische omwentelingen geldt dat steeds meer als een kwestie van nationale veiligheid.

Sojabonen

China heeft de voorbije dagen met tegenmaatregelen gedreigd. Het is de belangrijkste afzetmarkt voor Amerikaanse sojabonen, goed voor jaarlijks 15 miljard dollar aan export. Die komen nota bene vooral uit de staat Iowa, waar Terry Branstad, de Amerikaanse ambassadeur in Peking, vroeger ambassadeur was.