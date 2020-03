Trump stuurt aan op enorm stimulusplan

De Amerikaanse regering werkt aan een plan om zo'n 850 miljard dollar in de economie te pompen. Die dreigt door het coronavirus in een recessie te belanden.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin praat dinsdagmiddag met de Republikeinse meerderheid van president Donald Trump in de Senaat over een enorm stimulusplan om de economische impact van de coronacrisis te counteren. Bedragen van 800 tot ruim 850 miljard dollar doen de ronde.

Ter vergelijking: het Troubled Asset Relief Program, het stimulusplan waarmee het Amerikaanse parlement in 2008 in volle kredietcrisis de bankensector van de ondergang redde, bedroeg 700 miljard dollar. Daarop volgde later nog een economisch stimulusplan van 787 miljard dollar.

Luchtvaart en kleine bedrijven

Het Amerikaanse volk heeft geld nodig, en snel. Steven Mnuchin Amerikaans minister van Financiën

Over de inhoud van het coronaplan schieten de onderhandelingen nog alle kanten op. 50 miljard dollar zou dienen om de luchtvaartsector voor een crash te behoeden. Die 'is nu zwaarder getroffen dan na de terreuraanslagen van 9/11', aldus Mnuchin.

250 miljard zou gaan naar leningen voor kleine bedrijven. Getroffen gezinnen zouden kredieten ontvangen. Bedrijven en gezinnen zouden ook drie tot zes maanden uitstel van belastingverplichtingen krijgen. 'Het Amerikaanse volk heeft geld nodig, en snel', aldus Mnuchin.

Om die reden kondigde de Federal Reserve, die eerder al haar basisrente knipte tot 0 procent en ruim 2.000 miljard dollar in de markt injecteerde, dinsdag ook aan kortlopende bedrijfsschulden te zullen opkopen.

Trump ijvert ook al langer om de socialezekerheidsbijdragen voor bedrijven en werknemers tijdelijk te verlagen. Maar daar bestaat scepsis over, ook onder zijn Republikeinen.

Politiek gesteggel

Of de nodige wetgeving snel door het parlement raakt - de regering-Trump zou mikken op eind deze week - is maar de vraag. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, moet er ook mee instemmen. En beide partijen volharden al ruim een week in hun pathologisch politiek gesteggel, zelfs in tijden van toenemende coronapaniek, waarbij zelfs Trump maandagavond voor het eerst de mogelijkheid van een recessie erkende.

Alleen over 8,3 miljard dollar om de aanpak van het coronavirus en de zoektocht naar een vaccin te stimuleren, raakten beide partijen en kamers van het parlement het voorlopig eens.

Trump beloofde vorige week maandag snelle en grootschalige economische maatregelen. Het Democratische Huis keurde eind vorige week een eerste groot stimulusplan goed. Dat voorziet onder meer in tijdelijk betaald ziekteverlof, waar werknemers in de VS amper op kunnen rekenen, hogere werkloosheidsuitkeringen, voedselhulp en extra fondsen voor de ziekenzorg van arme Amerikanen.

Dada's

De Republikeinse Senaat heeft dat plan nog altijd niet goedgekeurd. Senaatsleider Mitch McConnell ziet er nog altijd te veel Democratische dada's in, al zou het dinsdag dan toch tot een stemming komen.

4.661 Coronabesmettingen De VS tellen 4.661 besmettingen met het coronavirus.

De Democraten in de Senaat stelden maandagavond al hun eigen eisenpakket samen, dat 750 miljard dollar moet bedragen. Ook zij willen kleine bedrijven enorme steun toekennen, net als getroffen gezinnen, door onder meer de werkloosheidsuitkeringen verder op te trekken.

Noodtoestand

In de Verenigde Staten zijn al 4.661 gevallen van corona opgetekend, met 85 doden tot gevolg. Trump krijgt felle kritiek omdat hij de pandemie eerst minimaliseerde en er grote problemen opdoken met het testen van mogelijke slachtoffers. Vorige vrijdag kondigde hij de noodtoestand af, waardoor een rampenfonds van 50 miljard dollar in werking trad.