Trump stuurt kat naar 'saai' correspondentendiner in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump is net als in 2017 en 2018 niet van plan deel te nemen aan het prestigieuze correspondentendiner in het Witte Huis, dat eind deze maand plaatsvindt. Hij bestempelde dat vrijdag als te saai en negatief.

Het galadiner wordt elk jaar voor de journalisten in Washington georganiseerd. In het verleden maakten presidenten als Barack Obama er gebruik van om aan zelfspot te doen over het voorbije politieke jaar. Maar de relatie tussen Donald Trump en veel media is erg gespannen en dus blinkt hij al enkele jaren uit in afwezigheid. In november liet de president nochtans uitschijnen dat hij er dit jaar, op 27 april, wel bij wilde zijn.

Het diner is te negatief. Ik hou van positieve zaken. Donald Trump Amerikaanse president

Daar komt hij nu op terug. Trump verkiest die dag een meeting in het kader van 'Making America Great Again', zei hij vrijdag. 'Het diner is te negatief. Ik hou van positieve zaken', klonk het.