Trump tackelt getuige in afzettingsprocedure op Twitter

De Amerikaanse president viel de vroegere ambassadrice in Oekraïne frontaal aan op het moment dat ze getuigde in de afzettingsprocedure tegen hem.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vroegere ambassadrice in Oekraïne, Marie Yovanovitch, frontaal aangevallen. ‘Alles wat zij onderneemt, loopt fout’, klonk het op Twitter. Trump suggereerde onder meer dat haar eerdere werk als Amerikaanse diplomate in Somalië was gekoppeld aan decennia van rampzalige instabiliteit van dat land.