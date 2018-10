Trump tegen Kavanaugh: 'Sorry voor het lijden en de verschrikkelijke pijn'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich bij kersvers opperrechter Brett Kavanaugh verontschuldigd voor diens moeilijke benoemingsproces.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de inzweringsceremonie van Brett Kavanaugh aangegrepen om zich bij de omstreden opperrechter te verontschuldigen. 'Ik wil me bij Brett en zijn familie verontschuldigen voor de verschrikkelijke pijn en het lijden dat ze hebben moeten doorstaan. Wie opstaat om ons land te dienen verdient een eerlijk en waardig proces, geen campagne die erop gericht is iemand persoonlijk en politiek te vernietigen op basis van leugens en bedrog.'

Vervolgens verklaarde hij Kavanaugh onschuldig van de aantijgingen van seksueel misbruik. 'U, meneer, bent onder historische toetsing onschuldig verklaard.' Op Twitter deelde Trump een video waarin hij nog eens oplijst waarom hij Kavanaugh nomineerde.

De ceremonie in het Witte Huis volgde op de officiële eedaflegging van zaterdag in private kring. Het gaf de Republikeinen de gelegenheid om in primetime met hun overwinning te scoren.

Geen bitterheid

Iedere Amerikaan kan ervan uitgaan dat ik een onafhankelijke en onpartijdige rechter zal zijn. Ik draag geen bitterheid met me mee. Brett Kavanaugh Opperrechter

Kavanaugh, die vergezeld werd door zijn vrouw en kinderen, zei dat de hele heisa hem niet veranderd heeft. 'Ik wil de beste opperrechter zijn die ik kan zijn', zei hij. 'Iedere Amerikaan kan ervan uitgaan dat ik een onafhankelijke en onpartijdige rechter zal zijn. Ik draag geen bitterheid met me mee.'

Hij kondigde ook aan dat zijn vier stafmedewerkers 'voor het eerst in de geschiedenis van het Hooggerechtshof' vrouwen zullen zijn.

Politieke polarisering

Meerdere vrouwen beschuldigden Kavanaugh van seksueel wangedrag tijdens zijn studententijd. Professor Christine Blasey Ford getuigde in een speciale hoorzitting in de Senaat dat Kavanaugh haar had aangerand toen ze tieners waren. De nieuwe opperrechter ontkende de aantijgingen en deed ze af als 'een lastercampagne' en 'een karaktermoord'.

Zijn benoeming zet de politieke polarisering in de Verenigde Staten op scherp, op slechts een maand van de parlementsverkiezingen. Zijn aantreden is een overwinning voor Trump en de Republikeinen, die zo hun conservatieve agenda in het Hooggerechtshof jarenlang beschermd zien.