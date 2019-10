Trump trapt op rem voor Chinese tariefverhogingen

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de invoertarieven in twee stappen worden verhoogd, te beginnen op 15 oktober. De VS bereikte vrijdag een gedeeltelijke overeenkomst met China. Daar moet nog wel formeel een handtekening onder worden gezet.

Bestand

Het bestand houdt in dat de VS even ophoudt met invoertarieven op Chinese export te verhogen. In ruil koopt China meer landbouwproducten in de Verenigde Staten en zou het iets beter intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven respecteren. Er is ook een luik over financiële diensten.