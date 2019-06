Trump trapt presidentscampagne af: 'Keep America great'

'De hele wereld is jaloers op onze economie. Keep America Great.' Donald Trump heeft in Florida voor duizenden aanhangers de race naar een tweede ambtstermijn ingezet.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Orlando, Florida, officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne met het oog op een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Dat deed hij voor een massa enthousiaste aanhangers die, getooid met rode petten, borden vasthielden met daarop de door Trump gepredikte slogan 'Make America Great Again'.

Zijn echtgenote, first lady Melania, nam als eerste het woord in het Amway Center in Orlando, waar zich duizenden Trump-fans hadden verzameld. Nadien was het de beurt aan de president zelf. Hij stak in de eerste minuten van zijn speech meteen de loftrompet over de Amerikaanse economie.

Schermvullende weergave ©REUTERS

'Ons land gaat erop vooruit, is in bloei en in groei en stijgt, eerlijk gezegd, naar ongelofelijke, nieuwe hoogten', verzekerde de president. 'De hele wereld is jaloers op onze economie, misschien de beste economie die we ooit in de geschiedenis van ons land hebben gehad', klonk het.

CNN sucks

Trump haalde daarnaast opnieuw uit naar de media en nam andermaal de term 'fake news media' in de mond. Daarop scandeerde de menigte 'CNN sucks'. Ook een sneer naar de Democraten bleef niet uit. Trump beschuldigde zijn tegenstanders ervan dat ze worden gedreven 'door haat' en ook nog dat ze erop uit zijn om de Amerikanen en hun land 'te vernietigen'. De Republikein nam voorts Hillary Clinton, Barack Obama en Robert Mueller op de korrel.

We gaan verder doen met Amerika groot te maken en daarna zullen we Amerika ook groot houden. Donald Trump

Tijdens de formele lancering van zijn campagne hintte Trump op een nieuwe campagneslogan. 'We gaan verder doen met Amerika groot te maken en daarna zullen we Amerika ook groot houden', luidde het.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Dat de president voor de aftrap van zijn campagne voor Florida koos, is niet toevallig. De Amerikaanse deelstaat was namelijk cruciaal voor zijn verkiezingsoverwinning in november 2016.