Trump uit twee keer kritiek op rentebeleid Fed

De Amerikaanse president Donald Trump is er niet mee opgezet dat de centrale bank de rentes verhoogt. In de VS is het zelden gezien dat de president openlijk kritiek geeft op het monetair beleid.

In een interview met de economische nieuwszender CNBC liet president Trump donderdag zijn licht schijnen op het monetair beleid van de Fed. Hij gaf aan 'niet blij' te zijn met de stijgende rentevoeten. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat de Fed de rentes niet verder verhoogt.

Vrijdag gaf hij in een tweet opnieuw kritiek op de renteverhogingen. 'China, de Europese Unie en anderen manipuleren hun munten en houden de rente laag terwijl de VS de rente optrekt en haar eigen competitief voordeel onderuithaalt,' tweette hij. Naar aanleiding van de tweet zakte de dollar weg tegenover andere munten.

De Fed verhoogde de beleidsrente dit jaar al tweemaal, in mei en in juni. Momenteel zweeft de beleidsrente tussen 1,75 en 2 procent. Voor dit jaar staan er nog twee renteverhogingen gepland. Met een sterke economie en lage werkloosheid verhoogt de Fed de rente om de economie niet te oververhitten.

Met zijn kritiek wijkt president Trump af van een ongeschreven regel dat presidenten geen rechtstreekse commentaar geven op het monetair beleid van de Fed. Economen vinden de onafhankelijkheid van de centrale bank van onschatbare waarde. Het geeft investeerders vertrouwen dat de centrale bank ook onpopulaire beslissingen neemt in het belang van de economie. De rente verhogen om inflatie tegen te gaan, bijvoorbeeld.

Sterke dollar

Trump is om verschillende redenen niet blij met de stijgende rentevoeten. 'Ik ben niet blij want telkens de economie aantrekt, willen ze de rente verhogen,' zei hij in het interview. Dat stijgende rentevoeten de dollar aanzwengelen is hem ook een doorn in het oog. 'De munt van China valt als een steen. Onze munt wint aan kracht. Dat plaatst ons in een nadelige positie,' aldus Trump.

Een sterke dollar maakt Amerikaanse producten duurder op de wereldmarkt. Producten uit het buitenland worden voor een Amerikaan dan weer goedkoper. Vrijdagmorgen daalde de Chinese munt yuan nog naar het laagste peil in een jaar tegenover de dollar. De Chinese overheid lijkt niet meteen van plan de koers van de munt te ondersteunen.