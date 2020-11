Trump verbiedt investeringen in bedrijven gelinkt aan Chinees leger

Nu het nog kan, lost de Amerikaanse president Donald Trump nog snel een salvo in de richting van China. Hij wil Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die gelinkt zijn aan het regime of het leger aan banden leggen.

Eerder dit jaar had het Amerikaanse ministerie van Defensie het over 31 Chinese bedrijven die door het leger zouden worden gesteund. Vanaf 11 januari - twee weken voor de Democraat Joe Biden de eed moet afleggen als nieuwe president, een overwinning die Trump vooralsnog weigert te erkennen - is het voor Amerikaanse fondsen en investeringsmaatschappijen verboden om in die ondernemingen nog te investeren.

China maakt steeds meer gebruik van het kapitaal van de Verenigde Staten om de ontwikkeling en modernisering van zijn militaire, inlichtingen- en andere veiligheidsapparaten mogelijk te maken. Witte Huis

Enkele van die bedrijven zagen meteen de impact op de beurs. Het aandeel China Mobile, waarvan de hoofdaandeelhouder op de beruchte 'blacklist' staat, daalde met 5 procent in Hong Kong, het grootste intraday-verlies in bijna acht maanden. China Telecom daalde met 7,8 procent, de grootste daling in 12 jaar.

'China maakt steeds meer gebruik van het kapitaal van de Verenigde Staten om de ontwikkeling en modernisering van zijn militaire, inlichtingen- en andere veiligheidsapparaten mogelijk te maken', stelt het Witte Huis in een verklaring. Het is een zoveelste besluit van Trump dat de band met China onder stroom zal zetten. Trump vecht met China een wereldwijde machtsstrijd uit. Wat begon met een handelsoorlog met om de haverklap nieuwe importtarieven evolueerde naar een digitale krachtmeting met het verbod op het gebruik van Chinese technologie.

Chinavirus

Het jaar 2020 en de wereldwijde coronacrisis deden de relatie geen goed. Corona betekende een bluts in het imago van China. Zo beschuldigen de VS China ervan de wereld in gevaar te hebben gebracht door een gebrek aan transparantie vanaf het begin van de uitbraak. Trump heeft het coronavirus al meer dan eens het 'Chinavirus' genoemd.

Biden stippelde nog geen gedetailleerde Chinastrategie uit, maar alles wijst erop dat hij de harde aanpak van zijn voorganger wil voortzetten. Waarnemers voorspellen een stijlbreuk, maar geen trendbreuk. Intussen heeft China Biden vrijdag gefeliciteerd met zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen. 'We respecteren de keuze van de Amerikaanse bevolking. We wensen Biden en Kamala Harris proficiat', verklaarde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.