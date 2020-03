Trump verbiedt reizen van Europa naar VS

Trump zei tijdens een toespraak in het Oval Office dat de EU niet dezelfde beschermende maatregelen heeft genomen als de VS en niet vroeg genoeg gestopt was met vluchten van China naar Europa. De VS legden eind januari al een inreisverbod op voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.