Trump verbiedt reizen van Europa naar VS

Reizen vanuit Europa naar de VS worden vanaf middernacht vrijdagavond (Amerikaanse tijd) voor 30 dagen opgeschort, zo maakte Amerikaans president Donald Trump woensdag bekend in een toespraak vanuit het Oval Office, waarin hij de Amerikanen toesprak.

De reisrestricties gelden voor wie in de veertien dagen voorafgaand aan zijn geplande trip in één van de 26 landen van de Schengenzone was. De maatregel geldt niet voor het Verenigd Koninkrijk. Ook Amerikaanse burgers kunnen na een grondige controle hun vaderland opnieuw binnen.

'Hoogste aantal gevallen buiten China'

'De Schengenzone (waartoe ook België behoort, nvdr) heeft momenteel het hoogste aantal bevestigde Covid-19-gevallen buiten China', motiveert Trump zijn beslissing in een communiqué van het Witte Huis. 'Bovendien bemoeilijkt het vrij verkeer van persoon binnen de Schengenzone het beheer van de verspreiding van het virus.'

Volgens Trump trof Europa niet dezelfde beschermende maatregelen als de VS en is het niet vroeg genoeg gestopt met vluchten vanuit China. De VS legden eind januari al een inreisverbod op voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.

De Amerikaanse president meldde aanvankelijk dat het reisverbod ook het vrachtverkeer tussen Europa en de VS zou treffen, maar slikte later zijn woorden alweer in. 'De beperking stopt mensen, niet goederen,' corrigeerde hij.

Op Capitol Hill wordt donderdag ook gestemd over een miljardenpakket om de economische impact van het coronavirus in te dijken.

Nieuw reisadvies richting Europa

Tegelijkertijd brachten de Verenigde Staten een nieuw reisadvies uit voor Amerikanen die naar Europa willen reizen. Daarin worden niet-essentiële reizen naar een lijst van 28 landen, waaronder België, afgeraden. Het reisadvies staat op de website van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding CDC (Centers for Disease Control and Prevention).